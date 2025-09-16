İsrail kara harekatı başlatmıştı: Filistinlilere yeni sürgün emri

İsrail ordusu, Gazze kentini işgal için gece boyu düzenlediği şiddetli saldırılarının ardından Gazze kentindeki Filistinlilere yeni sürgün emri yayımladı.

Gazze kentini işgal için şiddetli saldırılar yürüten İsrail ordusu, bölgede yaşam mücadelesi veren Filistinlileri bir kez daha zorla yerinden etmeye çalışıyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X hesabından yaptığı paylaşımda, Filistinlilerin Gazze Şeridi sahili boyunca uzanan Raşid Caddesi üzerinden güneye doğru göç etmelerini istedi.

Gazze Şeridi ile saldırılar düzenledikleri kentin tehlikeli çatışma bölgesi olduğunu belirten Adraee, halihazırda kent sakinlerinin yüzde 40'ından fazlasını sürgün ettiklerini söyledi.

HAMAS HEDEFTE: ALTYAPISI YOK EDİLMEK İSTENİYOR

Adraee, İsrail ordusunun Gazze kentinde sivil yapıları hedef aldığı şiddetli saldırılarla Hamas altyapısını yok etmeye başladığını öne sürdü.

İsrail'in "askeri operasyon" olarak nitelendirdiği saldırılar, Gazze'de insani krizi derinleştirirken, uluslararası toplumda da giderek artan tepkilere yol açıyor.

The Jerusalem Post gazetesinin İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberinde, ordunun Gazze kentine yönelik yeni bir kara saldırısına giriştiği ve tankların kente girmeye başladığı bildirilmişti.

İsrail ordusu, 29 Ağustos'ta işgal etmeyi planladığı ve 1 milyona yakın Filistinlinin sığındığı Gazze kentinde sözde "insani arayı" sonlandırdığını bildirerek, "tehlikeli savaş bölgesi" ilan etmişti.