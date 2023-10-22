İsrail, kara harekatına hazırlık için Gazze'ye bombardımanı yoğunlaştırdığını duyurdu

İsrail ordusu, "savaşın bir sonraki aşamasına hazırlanmak ve karşı karşıya kalacağı tehditleri azaltmak" amacıyla Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdığını açıkladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı basın açıklamasında, Gazze'deki saldırıları durdurmayacaklarını söyledi.

Gazze’ye kara harekatına işaret eden Hagari, “Savaşın bir sonraki aşamasına hazırlanmak ve güçlerimizin karşılaşabileceği tehditleri azaltmak için Gazze'deki saldırıları artırmaya çalışıyoruz." dedi.

Sözcü Hagari, "İsrail ordusu için en iyi koşullar altında ve siyasi iradenin kararı doğrultusunda bir sonraki aşamaya geçeceğiz." diye konuştu.

Hagari ayrıca, 1 milyondan fazla kişinin yaşadığı Gazze'nin kuzeyindeki sakinlere, yerlerini boşaltarak güney bölgesine gitmeleri yönünde İsrail ordusunun yaptığı çağrıyı yineledi.

Yüzlerce tank ve askeri aracı Gazze sınırına sevk eden ve 360 bin yedek askeri silah altına alan İsrail ordusu, günlerdir Gazze'ye kara harekatı yapılacağını duyuruyor. Ancak bu harekatın ne zaman gerçekleştirileceği bildirilmedi.