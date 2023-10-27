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İsrail: Kara kuvvetleri bu gece faaliyetlerini genişletecek

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, “Kara Kuvvetleri bu gece faaliyetlerini genişletecek” dedi.

Dünya
  • 27.10.2023 21:18
  • Giriş: 27.10.2023 21:18
  • Güncelleme: 27.10.2023 21:27
Kaynak: AA
İsrail: Kara kuvvetleri bu gece faaliyetlerini genişletecek

İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırıları 21’inci gününde devam ediyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari yaptığı açıklamada, “Hava Kuvvetleri yer altı hedeflerini çok ciddi bir şekilde vuruyor. Kara Kuvvetleri bu gece faaliyetlerini genişletecek” dedi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının devam edeceğini belirten Hagari, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Filistinlilere “Güneye gidin” çağrısını da yineledi.

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