‘İsrail karar verecek, ABD kabul edecek’

Dış Haberler

Gazze Şeridi’nde kırılgan ateşkes sürerken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Gazze’ye konuşlandırılacak uluslararası gücün hangi ülkelerden oluşacağına kendilerinin karar vereceğini” söyledi. Haftalık kabine toplantısı öncesi konuşan Netanyahu, Gazze’ye konuşlandırılacak uluslararası güçler konusundaki tutumunun ABD tarafından da kabul edileceğini savundu.

İsrail’in Gazze’de işlediği savaş suçlarını araştırmak üzere kurulan küresel ve bağımsız girişim Gazze Mahkemesi’nin nihai kararında ise "İsrail, kökleri siyonizmin üstünlükçü ideolojisine dayanan, geniş bir apartheid rejimi içinde, Gazze’deki halka soykırım uyguluyor" ifadesine yer verildi.

İstanbul Üniversitesi’nde eski Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Prof. Dr. Richard Falk başkanlığında toplanan Gazze Mahkemesi üyelerinin nihai karara ilişkin açıklamasında Batılı hükümetlerin İsrail’in soykırımında suç ortağı olduğu da vurgulandı.

MISIR’A ARAMA İZNİ

İsrail’in, Mısır arama kurtarma ekiplerinin Gazze’deki İsrailli rehinelerin cesetlerini bulma çalışmalarına katılmasına onay verdiği bildirildi. İsrail basınında Mısır ekibinin Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) ile koordineli faaliyet yürüteceği aktarıldı.