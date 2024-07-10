İsrail: Kassam Tugayları'nın yüzde 60'ı etkisiz hale getirildi

İsrail, Gazze'de Kassam Tugayları'nın yüzde 60'ının öldürüldüğü veya yaralandığını bildirdi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, hareketin askeri kanadını oluşturan 24 taburunun pek çoğunun dağıtıldığını ileri sürdü.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları mensuplarının yüzde 60'ının öldürüldüğü veya yaralandığını iddia etti.

Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, Gallant, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı günden bu yana Hamas'ın kayıplarına ilişkin İsrail Meclisinde (Knesset) konuştu.

Kassam Tugayları mensuplarının yaklaşık yüzde 60'ının öldürülerek veya yaralanarak etkisiz hale getirildiğini savunan Gallant, ordunun, hareketin askeri kanadını oluşturan 24 taburunun pek çoğunun dağıtıldığını ileri sürdü.

Gallant, "İsrail ordusunun şu ana kadar 14 binden fazla teröristin ortadan kaldırılmasına ve Hamas'ın askeri yapısının çökmesine yol açan eylemleri, aslında söylediklerimin kanıtıdır" ifadesini kullandı.

Habere göre, Gallant'ın Gazze'ye saldırıların devamı için "uluslararası meşruiyetin" önemli bir şart olduğunu da vurguladığı bildirildi.

İSRAİL ORDUSU 40 BİNE YAKIN FİLİSTİNLİYİ KATLETTİ

İsrail ordusu, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana hedef gözetmeksizin çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 38 bin 243 Filistinliyi öldürdü, 88 bin 33 kişiyi yaraladı.

Gazze'yi harabeye çeviren İsrail ordusu, 9 ayı aşkın süren saldırılarında sık sık hastaneleri, okulları, yerinden edilmişlerin sığındığı kampları vurdu.

Sivilleri hedef alan bu saldırıların ardından İsrail ordusu, her katliamın ardından "Hamas üyelerini hedef aldık, Hamas üyeleri burayı merkez olarak kullanıyor" iddiasının arkasına saklanıyor.