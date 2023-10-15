İsrail, Kassam Tugaylarından üst düzey bir komutanı öldürdüğünü iddia etti
Kaynak: AA
İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırılarında, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından üst düzey bir komutanı öldürdüğünü ileri sürdü.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet’in (Şabak) istihbaratıyla Gazze’ye düzenlenen hava saldırılarında, Han Yunus'un güneyindeki elit birliğin komutanı olan Bilal Kudra'nın öldürüldüğü öne sürüldü.
Açıklamada, Kudra'nın Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı başlattığı "Aksa Tufanı" kapsamında Nirim ve Nir-Oz Yahudi yerleşim birimlerine düzenlenen saldırının sorumlusu olduğu aktarıldı.
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