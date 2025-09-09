İsrail Katar'ı vurdu: Hamas yetkililerinin hedef alındığı iddia edildi

Katar'ın başkenti Doha'daki patlamaların ardından İsrail ordusu, Hamas'ın üst düzey isimlerine hava saldırısıyla suikast düzenlediğini bildirdi.

Katar'ın başkenti Doha'da patlama seslerinin duyulduğu belirtildi.

Yerel basında çıkan haberlerde, Doha'nın merkezindeki bir noktada patlama seslerinin duyulduğu aktarıldı.

İSRAİL BASINI: 2 İSİM HEDEF ALINDI

Katar merkezli medya kuruluşu Al Jazeera, İsrail'in Hamas'ın müzakere heyetini hedef aldığını paylaştı. İsrail basını ise Katar'da bulunan üst düzey Hamas üyelerinden Halid Meşal, Muhammed Derviş, Halil El-Hayya ve Zaher Jabarin'in hedef alındığını yazdı.

KATAR: ULUSLARARASI HUKUK İHLALİ

Katar, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıyı kınadı ve bu saldırının uluslararası hukukun en üst derecede ihlali olduğunu belirtti. İsrail, saldırı öncesinde ABD'nin bilgilendirildiğini açıkladı.

X sosyal medya platformundaki görüntülerde, Doha'daki bir noktadan dumanların yükseldiği görüldü.

NETANYAHU: "İSRAİL TAM SORUMLULUĞU ÜSTLENMEKTEDİR"

Saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan İsrail Başbakanı Netanyahu, "Operasyonu İsrail düzenlemiştir ve tam sorumluluk alıyoruz" dedi. Netanyahu, "Bugün, Hamas'ın terörist liderliği üyelerine karşı aldığı aksiyon tamamen bağımsız bir İsrail operasyonudur. Bunu İsrail başlattı, İsrail yürüttü ve İsrail tam sorumluluğu üstlenmektedir" ifadelerini kullandı.

ÜST DÜZEY İSİMLERE SUİKAST DÜZENLENDİ

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, hava saldırısıyla Hamas'ın üst düzey isimlerine yönelik suikast düzenlendiği ifade edildi.

Ordudan yapılan açıklamada, saldırının nerede gerçekleştirildiğine ilişkin ise detay verilmedi.

Öte yandan İsrail'in Kanal 12 televizyonuna konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli yetkili, Doha'daki patlamaların İsrail saldırısı sonucu yaşandığını iddia etti.

Söz konusu yetkili, İsrail'in Doha'da Hamas'ın üst düzey isimlerine suikast girişiminde bulunduğunu öne sürdü.

KATAR'DAN AÇIKLAMA

Katar Dışişleri Bakanlığı, saldırının ardından "İsrail'in, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas Siyasi Bürosunun bazı üyelerinin ikametgahını hedef alan korkak saldırısını en sert şekilde kınıyoruz" açıklamasında bulundu.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun aktardığına göre Hamas kaynakları, liderlerinin İsrail suikastinden kurtulduğunu bildirdi.

İsrail yönetimi daha önce Hamas'ın yurt dışındaki üst düzey isimlerine suikast tehdidinde bulunmuştu.