İsrail katliama devam ediyor: Gazze'de son 48 saatte 142 kişi öldürüldü
İsrail'in son 48 saatte gerçekleştirdiği 3 saldırıda 142 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 107 Filistinlinin de yaralandığı bildirildi. Buna göre Gazze’de can kaybı 39 bin 897’ye yükseldi.
Kaynak: AA-İHA
İsrail, Gazze Şeridi’nde 311 gündür katliamlarına devam ediyor.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde son 48 saatte gerçekleştirdiği 3 katliamda 142 kişi öldü, 150 kişi yaralandığını duyurdu.
Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybının 39 bin 897’e, yaralı sayısının ise 92 bin 152'ye yükseldiği ifade edildi.
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