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İsrail katliama devam ediyor: Gazze'de son 48 saatte 142 kişi öldürüldü

İsrail'in son 48 saatte gerçekleştirdiği 3 saldırıda 142 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 107 Filistinlinin de yaralandığı bildirildi. Buna göre Gazze’de can kaybı 39 bin 897’ye yükseldi.

Dünya
  • 12.08.2024 13:15
  • Giriş: 12.08.2024 13:15
  • Güncelleme: 12.08.2024 13:23
Kaynak: AA-İHA
İsrail katliama devam ediyor: Gazze'de son 48 saatte 142 kişi öldürüldü
Fotoğraf: AA (Arşiv)

İsrailGazze Şeridi’nde 311 gündür katliamlarına devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde son 48 saatte gerçekleştirdiği 3 katliamda 142 kişi öldü, 150 kişi yaralandığını duyurdu.

Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybının 39 bin 897’e, yaralı sayısının ise 92 bin 152'ye yükseldiği ifade edildi.

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