İsrail, Kemal Advan Hastanesi'ne baskın yaptı: Hastane yönetimiyle iletişim kesildi

İsrail ordusu, kuşatma altına alarak sağlık personelini ve yaralıları zorla dışarı çıkardığı Gazze Şeridi'ndeki Kemal Advan Hastanesi'ne baskın düzenledi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde yer alan Beyt Lahiya beldesindeki Kemal Advan Hastanesini kuşattı.

Yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre de İsrail ordusu, Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye'den personeli ve yaralıları dışarı çıkarmasını istedi.

HASTANE YÖNETİMİYLE İLETİŞİM KESİLDİ

Hastane kaynakları, İsrail ordusunun hastanedeki sağlık personeli, hastalar ve refakatçıları avluya çıkarttıktan sonra içeriye girdiğini bildirdi.

5 SAĞLIK GÖREVLİSİ ÖLDÜRÜLDÜ

Hastane yönetimiyle iletişimlerinin kesildiğini aktaran yerel kaynaklar, Kemal Advan Hastanesinde 350 sağlık personeli ile yaralının olduğunu aktarmıştı.

İsrail ordusunun sabah saatlerinde açtığı ateş sonucu hastanenin arşiv bölümünde de yangın çıkmıştı.

Haftalardır bölgeyi kuşatma ve saldırılar altında tutan İsrail ordusunun, dün hastane çevresine düzenlediği saldırılarda 5'i sağlık personeli, en az 50 Filistinli hayatını kaybetmişti.