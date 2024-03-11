İsrail kentiyle ‘kardeş şehir’ protokolü iptal

Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi, 1997 yılında yapılan Antalya ile İsrail'in Bat-Yam şehirleri arasında kardeş şehir protokolünü İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırıları nedeniyle iptal etti.

1996 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in İsrail'e yaptığı ziyarette turizm ve ekonomiye katkı sunacağı düşünülerek Antalya ile İsrail'in Bat-Yam kentinin kardeş şehir olması planlandı. Aynı yıl Antalya Belediyesi Meclisi'nde alınan karar sonrası hazırlanan protokol ile Antalya ile Bat-Yam, 1997 yılında kardeş şehir oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının ardından Bat-Yam ile kardeş şehir protokolünün sonlandırması için adım attı. Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan iptal teklifi yazısı, bugün gerçekleştirilen Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda oylamaya sunuldu.

KARAR OY BİRLİĞİ İLE ALINDI

Kardeş şehir protokolünün iptali için hazırlanan yazıda şu ifadelere yer verildi;

"Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümeni'nin 19.12.1996 tarih ve 2097 sayılı kararıyla Antalya ile İsrail'in Bat-Yam şehriyle kardeş şehir ilişkisi 26.11.1997 tarihli protokolüyle kurulmuştur. Tüm dünyanın şahitliğinde İsrail'in Filistin Halkı'na yönelik devam eden insanlık dışı saldırılar sebebiyle Bat-Yam şehriyle tüm mevcut ve olası ilişkilerin sonlandırılması gereği duyulmuştur."

Kardeş şehir protokolü, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliği ile alınan kararla iptal edildi. Toplantıyı yöneten Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 5 yıl hep birlikte çalıştıkları meclis üyelerine teşekkür etti