İsrail Konsolosluğu'na saldırmak isteyen şahsın ifadesi ortaya çıktı

İsrail’in İstanbul Konsolosluğu’na yönelik 7 Nisan’da yapılan saldırıda yaralı olarak yakalanan saldırgan Onur Çelik’in ifadesi ortaya çıktı.

Halktv.com.tr’den İsmail Saymaz’ın aktardığına göre binaya girmek için polislere ateş ede ede ilerlen vurularak yakalanan Çelik, düştüğü yerde, “Kafir polisler, kafama sıkın” diye bağırdı.

Konsolosluğa 7 Nisan’da gerçekleştirilen saldırıda Yunus Emre Sarban ölü, Onur Çelik ve Ahmet İmrak ise yaralı olarak ele geçirildi.

Tedavisi tamamlanan Onur Çelik’in 14 Nisan’da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifadesi alındı.

Çelik, ifadesinde, IŞİD üyesi olmadığını iddia etti.

"TÜRKİYE’Yİ KAFİR GÖRMEKTEYİM"

Türkiye’yi kafir gördüğünü belirterek, şöyle dedi:

“DEAŞ, Hizbuttahrir ve El Kaide’yi terör örgütü görmüyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal düzeni benimsemiyorum. Türkiye’yi kafir görmekteyim. Oy kullanmam ve okula çocuklarımı göndermem.”

Çelik ayrıca şu ifadeleri kullandı:

“Her buluşmamızda İsrail’in Filistin’e yaptığı soykırımı konuşuyor, İsrail’e ders vermemiz gerektiğini düşünüyorduk. İsrail’in hapisteki insanları idam etme olayı son nokta oldu. Bu beni çok etkiliyordu. Eylemden 3-4 hafta önce rüyamda Ahmet-Murat İmrak ve Yunus Emre Sarban’la Filistin’de İsrail ile savaştığımı gördüm. Şehit olduğumuzu görmedim.”

SALDIRI GÜNÜ NELER YAŞANDI?

Saldırı günü yaşananları da ifadesinde anlatan Çelik, çatışan iki saldırgana “Önden ben gideceğim, arkamdan siz gelin” dediğini aktardı.

Çelik, ifadesini şu şekilde sürdürdü:

“Uzun namlulu tüfeği aldıktan sonra direkt servis otobüslerinin bulunduğu yerdeki şahıslara ‘Allahuekber’ diyerek ateş ettim. Servis aralarında üniformalı polisler vardı. Polislere doğru beş-altı el ateş ettim. Vurulan polis olup olmadığını bilmiyorum. Arkamdan gelen İmrak ve Sarban’ın da Allahuekber diye tekbir getirdiğini duydum. Yolun solundaki konsolosluğa ateş ederek koşmaya başladım. Dört-beş kere tüfekle ateş ettim. Kimseyi vurup vurmadığım hakkında bilgim yok.

"VİDEO ÇEKİP REHİNELERİ ÖLDÜRECEKTİK"

Konsolosluğa girmeyi başarsaydım Filistin’de idam edilenler için video çekip içeridekileri rehin alacaktık. Video çekip rehineleri öldürecektik. Ancak çocuk ve yaşlıları öldürmeyecektik.”