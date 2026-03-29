İsrail, Kudüs Latin Patriği Pizballa'yı kiliseye sokmadı: İtalya'dan tepki

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Kıyamet Kilisesi’nde gerçekleştirilecek Palmiye Pazarı ayini, bu yıl İsrail polisi tarafından engellendi. Kudüs Latin Patriği Kardinal Pierbattista Pizzaballa ve Kutsal Topraklar Muhafızı Başrahip Francesco Ielpo’nun kiliseye girişine izin verilmedi.

"YÜZYILLARDIR SÜREN GELENEK İLK KEZ ENGELLENDİ"

Kudüs Latin Patrikhanesi ve Kutsal Topraklar Muhafızlığı ise duruma tepki göstererek ortak bir açıklama yayımladı. Açıklamada, yüzyıllardır süregelen geleneğin aksine, kilise liderlerinin Palmiye Pazarı ayini için Kutsal Kıyamet Kilisesi’ne girişlerinin ilk kez engellendiği vurgulandı.

"KARARDA KÖTÜ NİYET BULUNMAMAKTADIR"

Olayın ardından İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, engelleme kararının bölgedeki çatışmalar ve güvenlik endişeleri nedeniyle alındığı öne sürüldü. İran ile devam eden savaş nedeniyle Doğu Kudüs’e şarapnel parçaları düştüğü iddia edilen açıklamada, "Patrik Pizzaballa’nın ayin yapmasının engellenmesi, tamamen kendisinin ve beraberindekilerin güvenliğine yönelik özel endişeden kaynaklanmıştır. Kararda kötü niyet bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, kilise liderlerinin ilerleyen günlerde Doğu Kudüs'te ibadet edebilmesini sağlamak için yeni bir plan üzerinde çalışıldığı ileri sürüldü.

İTALYA'DAN TEL AVİV'E PROTESTO

İsrail polisinin engellemesi, İtalya'da tepkiyle karşılandı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Kudüs Latin Patriği Pizzaballa ve beraberindeki din görevlilerine yönelik kısıtlamayı “inanç özgürlüğüne hakaret” olarak nitelendirdi. Meloni, Hristiyanlık için en kutsal mekânlardan biri olan Kıyamet Kilisesi’nde ayinlerin güvence altına alınması gerektiğini vurgulayarak, bu engellemenin kabul edilemez olduğunu belirtti.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Katolik Kilisesi’nin en üst düzey temsilcilerinin tarihte ilk kez böyle bir engelle karşılaştığına dikkat çekti. Tajani, "İsrail’deki büyükelçimize derhal talimat vererek Tel Aviv’deki yetkililere hükümetimizin protestosunu iletmesini istedim" dedi. Ayrıca, İsrail'in Roma Büyükelçisi’nin konuya ilişkin açıklama yapması için İtalya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığı bildirildi.

KISITLAMALAR DİĞER İNANÇ GRUPLARINI DA KAPSIYOR

İsrail yönetimi, İran ile yaşanan gerilimi gerekçe göstererek ülke genelinde toplu faaliyetlere kısıtlamalar getirmişti. Bu süreçte başka inanç topluluklarına da benzer kısıtlamalar getirilmiş, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa da ramazan ayında Müslümanların erişimine kapatılmıştı.