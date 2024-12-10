İsrail, Lazkiye Limanı'na yönelik saldırıyı üstlendi

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, dün Lazkiye Limanı'na düzenledikleri saldırıda Suriye'nin deniz filosunu yok ettiklerini iddia etti.

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Katz'ın Hayfa kentindeki İsrail ordusuna ait deniz üssünü ziyaret ettiği belirtildi.

Katz'ın burada dün (9 Aralık) Lazkiye Limanı'na İsrail Deniz Kuvvetlerince düzenlenen saldırıları hakkında yetkililerden bilgi aldığı ifade edildi.

"DENİZ FİLOSUNU YOK ETTİK"

Lazkiye Limanı'na dün düzenlenen saldırının sorumluğunu üstlenen Katz, İsrail ordusunun bu saldırıyla Suriye'nin deniz filosunu yok ettiğini ileri sürdü.

Katz, İsrail ordusunun Suriye sınırındaki tampon bölgeyi işgalini tamamlamaya yakın olduğunu kaydetti.

Suriyeli muhalifleri de tehdit eden Katz, "Kim (Beşar) Esad'ın yolundan giderse sonu onun gibi olur" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İsrail donanmasının, gece El-Beyda ve Lazkiye limanlarında Suriye donanmasına ait filoyu vurduğu bildirilmişti.

İsrail basınına göre, İsrail ordusu, Esed rejiminin devrilmesinden bu yana Suriye'ye 300'den fazla hava saldırısı düzenledi.