İsrail, Lübnan'a hava saldırıları düzenledi: 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

İsrail ordusunun, Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde düzenlediği hava saldırılarında bir kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in güneydeki Nebatiye vilayetinde düzenlediği geniş çaplı saldırılara dikkat çekildi.

Açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Nebatiye'deki bombardımanında ilk belirlemelere göre bir kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı ifade edildi.

İSRAİL-LÜBNAN ARASINDA SALDIRILAR

İsrail savaş uçakları, saat 11:15 itibariyle Nebatiye vilayetine geniş çaplı şiddetli saldırılar düzenlemişti.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusu sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan Enformasyon Bakanı Paul Markus, 17 Nisan'da, 27 Kasım'dan bu yana ateşkes anlaşmasını 2 bin 740 kez ihlal eden İsrail'in bu süre zarfında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 190 kişinin öldüğünü, 485 kişinin yaralandığını bildirmişti.