İsrail, Lübnan'a hava saldırısı düzenledi: 4 ölü, 1 yaralı

İsrail'in Lübnan'ın güney bölgelerine yönelik devam eden hava saldırılarında 4 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güney bölgelerine yönelik hava saldırılarının sürdüğü belirtildi.

Güneyde Ayta eş-Şab beldesinde savaş uçaklarının bombalaması sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, ülkenin güneyinde yer alan Kana beldesinde düzenlenen saldırılarda da Suriye vatandaşı bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı ifade edildi.

ÖLÜ SAYISI 654'E ULAŞTI

İsrail ordusu, 23 Eylül Pazartesi gününden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail’in pazartesi günü itibariyle ülkeye yönelik artan hava saldırılarında 654 kişi öldü.

Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib, İsrail’in saldırıları nedeniyle ülke içerisinde yerinden olanların sayısının 500 bine yaklaştığını ifade etti.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ediyor.