İsrail, Lübnan'a saldırdı: 2 ölü

İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Lübnan'ın güney bölgelerine düzenlediği saldırılarda 2 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, Kasım 2024'te Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinin Bint Cubeyl ilçesine bağlı Hırbet Silm beldesinde bir evi bombaladı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla saldırıyı üstlendi.

Adraee, İsrail ordusunun Hırbet Silm'de "Hizbullah mensuplarını" hedef aldığını iddia etti.

Öte yandan NNA'nın haberinde, İsrail ordusuna ait bir dronun Nebatiye vilayetinin Ayta eş-Şaab beldesinde İsrail saldırılarında yıkılan evlerini kontrol eden sivillerin üzerine ses bombası attığı aktarıldı.

Haberde, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinin Kefr Dunin beldesinde de bir evin bahçesini hedef alarak maddi zarara yol açtığı kaydedildi.

LÜBNAN'DA ATEŞKESE RAĞMEN İSRAİL'İN SALDIRILARI VE İŞGALİ SÜRÜYOR

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusunun ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.​​​​​​​