İsrail, Lübnan'a saldırdı: 4 ölü

İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 4 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, Kasım 2024'te Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinin Bint Cubeyl ilçesine bağlı Hırbet Silm beldesinde bir evi bombaladı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Bint Cubeyl'e bağlı Kefr Dunin beldesine düzenlediği saldırıda da 2 kişi yaşamını yitirdi.

Nebatiye vilayetinin Ayta eş-Şaab beldesinde ise İsrail ordusuna ait bir dron, daha önceki saldırılarda yıkılan evlerini kontrol eden sivillerin üzerine ses bombası attı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hırbet Silm'deki saldırıyı üstlendi.

Adraee, İsrail ordusunun Hırbet Silm'de "Hizbullah mensuplarını" hedef aldığını iddia etti.