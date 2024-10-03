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İsrail, Lübnan'da 20'den fazla kasabayı daha vurmaya hazırlanıyor: Tahliye uyarısı verildi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki 20'den fazla kasaba için daha tahliye uyarısı yayınlarken, tahliye uyarısı yayınlanan kasaba sayısı 70'e ulaştı.

Dünya
  • 03.10.2024 18:54
  • Giriş: 03.10.2024 18:54
  • Güncelleme: 03.10.2024 18:56
Kaynak: iHA
İsrail, Lübnan'da 20'den fazla kasabayı daha vurmaya hazırlanıyor: Tahliye uyarısı verildi
FOTOĞRAF: AA

İsrail'in Lübnan'a yönelik havadan ve karadan saldırıları devam ederken, İsrail ordusu, birçok kasaba için tahliye uyarısı yayınladı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki 20'den fazla kasaba için daha tahliye uyarısı yayınlarken, tahliye uyarısı yayınlanan kasaba sayısı 70'e ulaştı.

Lübnanlı yetkililer, İsrail saldırıları nedeniyle 1,2 milyondan fazla Lübnanlının yerinden edildiğini aktardı.

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