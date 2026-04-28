İsrail, Lübnan'da arama kurtarma ekiplerini hedef aldı: 5 kişi öldü

İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Mecdel Zun beldesinde arama kurtarma ekiplerini hedef aldığı saldırıda, 3'ü sivil savunma görevlisi olmak üzere 5 kişi hayatını kaydetti.

Lübnan Sivil Savunma'dan yapılan yazılı açıklamada, Sur kentine bağlı Mecdel Zun beldesinde bir binayı hedef alan İsrail saldırısının ardından bölgeye ulaşan ekiplerin, arama kurtarma çalışmaları sırasında ikinci bir saldırıyla hedef alındığı belirtildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda 3'ü sivil savunma görevlisi olmak üzere 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, ekiplere eşlik eden 2 Lübnanlı askerin de yaralandığını duyurdu.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 500'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.