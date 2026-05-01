İsrail, Lübnan'da bir manastır ve rahibe okulunu yıktı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği Yarun beldesinde bir manastır ve rahibe okulunu yıktığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail ordusunun ateşkese rağmen beldede evleri, iş yerlerini ve çeşitli yapıları hedef alan yıkım faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.

Haberde, İsrail ordusunun beldedeki bir manastır ile rahibe okulunu da yıktığı ifade edildi.

Okulun, Bint Cubeyl ilçesine bağlı çeşitli beldelerden binlerce öğrenci mezun eden, bölgenin önde gelen eğitim kurumlarından biri olduğu belirtilirken, hedef alınmasının eğitim ve sosyal açıdan büyük bir kayıp olduğu vurgulandı.