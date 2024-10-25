İsrail, Lübnan'da bir yılda 11 gazeteciyi öldürdü!

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'da düzenlediği hava saldırılarında 11 gazetecinin öldüğü, 8'inin yaralandığı bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, başkent Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, ülkede İsrail saldırılarında öldürülen gazetecilere ilişkin bilgi verdi.

Ebyad, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'da düzenlediği hava saldırılarında 11 gazetecinin öldüğünü, 8'inin yaralandığını belirtti.

⁠LÜBNAN'DA 2 BİN 593 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 593 kişi öldü, 12 bin 119 kişi yaralandı.

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Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan’da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 486 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.