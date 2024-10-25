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İsrail, Lübnan'da gazetecilerin kaldığı oteli vurdu: 3 ölü

İsrail, güneydeki Hasbiya bölgesinde gazetecilerin kaldığı oteli hedef aldı. Saldırıda üç gazetecinin hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

Dünya
  • 25.10.2024 09:16
  • Giriş: 25.10.2024 09:16
  • Güncelleme: 25.10.2024 09:24
Kaynak: AA
İsrail, Lübnan'da gazetecilerin kaldığı oteli vurdu: 3 ölü
Fotoğraf: AA

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneydeki Hasbiya bölgesinde gazetecilerin kaldığı otele düzenlediği hava saldırısında 3 gazetecinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail savaş uçaklarının, Beyrut'un güneyindeki Hasbiya beldesinde gazetecilerin kaldığı otele hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda 3 gazetecinin hayatını kaybettiği ifade edilen haberde, konuya ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

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