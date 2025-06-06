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İsrail, Lübnan'da yerleşim yerlerine saldırdı: İran'dan tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail'in Beyrut'ta sivillerin olduğu bölgeye hava saldırısı düzenlemesine tepki gösterdi.

Dünya
  • 06.06.2025 11:55
  • Giriş: 06.06.2025 11:55
  • Güncelleme: 06.06.2025 12:01
Kaynak: AA
İsrail, Lübnan'da yerleşim yerlerine saldırdı: İran'dan tepki
Fotoğraf: AA

İran, İsrail’in bayram arifesinde başkent Beyrut’un güneyindeki sivil yerleşim yerlerine düzenlediği hava saldırılarını tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, yaptığı yazılı açıklamada, saldırıları "Lübnan'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine yönelik açık bir saldırı" şeklinde niteledi.

Gazze'de soykırıma devam eden İsrail'in bölgedeki saldırganlığının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) eylemsizliğinin gölgesinde gerçekleştiğine dikkati çeken Bekayi, İsrail'in saldırısından, Lübnan'daki ateşkesin garantörleri ABD ve Fransa'nın doğrudan sorumlu olduğunu ifade etti.

Bekayi, İsrail'in özellikle ABD'nin "yeşil ışığı, açık ve örtülü desteği" ile uluslararası hukuku ihlal ederek bölgedeki saldırganlığını sürdürdüğüne işaret ederek BMGK'nın BM Şartı'na göre kendisine verilen görevler doğrultusunda bu ihlallere karşı adım atması gerektiğini vurguladı.

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