İsrail Lübnan'daki mülteci kampına saldırdı: 13 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde bulunan Ayn el-Hilva Filistin Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında 11 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

İsrail, 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güney bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu, Ayn el-Hilva Filistin Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenledi.

Kampta Halid Bin Velid Camisi çevresine yapılan saldırının ardından silah seslerinin duyulduğu ve bölgeye ambulansların intikal ettiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı saldırıda ilk belirlemelere göre, 13 kişinin öldüğünü ifade etti.

İSRAİL SALDIRIYI KABUL ETTİ

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde bulunan Ayn el-Hilva Filistin Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırıyı üstlenip Hamas mensuplarını hedef aldığını öne sürdü.

Öte yandan İsrail'in gün içinde Nebatiye vilayetinde 2 araca gerçekleştirdiği İHA saldırılarında da 2 kişi yaşamını yitirmişti.