İsrail: Lübnan'dan İsrail'e 3 İHA ve en az 10 roketle saldırı düzenlendi

İsrail, Lübnan'ın güneyinden gönderilen 3 insansız hava aracının (İHA) Dov Dağı bölgesine düştüğünü, Kiryat Şimona yerleşim birimine de en az 10 roket atıldığını duyurdu.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden gerçekleştirilen saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, detay verilmeksizin "Lübnan'dan atılan ve Dov Dağı bölgesine düşen 3 düşman İHA'sı tespit edildi." ifadeleri kullanıldı.

İsrail savaş uçaklarının, Lübnan topraklarındaki "terör" hedeflerine hava saldırısı düzenlediği ve Hizbullah'a ait askeri mevzilerin yanı sıra "terör" altyapılarından bazılarının tahrip edildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine atılan ve açık araziye düşen roketler tespit edildiği aktarıldı ancak roket sayısı belirtilmedi.

İsrail ordu radyosu ise açıklamasında, Lübnan'dan Kiryat Şimona yerleşim birimine en az 10 roket atıldığı bilgisini geçti.

Hizbullah daha önce yaptığı açıklamalarda, Lübnan'ın güneyinden İsrail'deki 5 askeri noktaya saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.