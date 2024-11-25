İsrail, Lübnan'dan Suriye'ye geçenlerin güzergahlarını bombalıyor

Ortadoğu'da aralıksız saldırılarına devam eden İsrail, Lübnan'dan Suriye'ye geçenlerin güzergahlarını bombaladı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Suriye Temsilcisi Gonzalo Vargas Llosa, İsrail'in saldırdığı Lübnan'dan Suriye'ye geçişlere ilişkin X hesabından paylaşımda bulundu.

İsrail'in Lübnan ile sınır geçişinin Suriye tarafı olan Jounieh bölgesini üçüncü kez bombaladığını kaydeden Llosa, "Büyük hasar, Lübnan'dan kaçan insanların geçmesini neredeyse imkansız hale getiriyor" ifadesini kullandı.

YAŞLILAR GERİ DÖNDÜ

Llosa, BMMYK personelinin o bölgede Suriye'ye geçebilecek kadar sağlıklı kişilere fiziksel olarak yardım etmeye çalıştığını belirtti ancak bazı yaşlıların Lübnan'a geri döndüklerini kaydetti. Llosa, "Onlar, Lübnan'da bombalandı. Kaçmaya çalışırken bombalandı" ifadelerini kullandı.

Llosa, çok güçsüz olanlardan bazılarının Lübnan'a geri döndüklerini ve daha fazla bombalamaya maruz kalacaklarını belirtti.

BMMYK Suriye Temsilcisi Llosa, son haftalarda İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Lübnan'dan yaklaşık 560 bin kişinin Suriye'ye geçtiğini bildirmişti.

GÖÇ DEVAM EDİYOR

Lübnan'ın güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ediyor. Lübnan hükümetinin açıkladığı verilere göre, ülke genelinde İsrail saldırıları nedeniyle 1,9 milyona yakın kişi yerinden edildi. Bunların 624 binden fazlası Suriye'ye göç etti.