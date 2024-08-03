İsrail-Lübnan hattı: Hizbullah'ın 1 üyesi öldürüldü

Lübnan Hizbullahı, İsrail'in düzenlediği saldırılarda 1 üyesinin öldürüldüğünü duyurdu. Hizbullah, İsrail hedeflerine 3 saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında bir Hizbullah mensubunun öldüğü bildirildi.

Lübnan Hizbullahı, resmi Telegram hesabından yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, güney Lübnan doğumlu Hizbullah mensubu Nezih Abd Ali'nin öldüğü belirtildi.

Ayrıca İsrail'in sınır hattında yer alan Avivim ve Mitat'ın güdümlü füze ve uygun silahlarla, "Asi" askeri üssünün de topçu atışlarıyla vurulduğu ifade edildi.

İsrail ordusu ile 8 Ekim 2023'ten beri sınır hattında yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 389 oldu.