İsrail-Lübnan hattında ateşkes işlevsiz kaldı: İsrail, ihlalle suçladığı Hizbullah'a 'aşırı güç'le saldıracak

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Avichay Adraee, Hizbullah'ın, Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana ilk kez İsrail askerlerine saldırı düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı.

Sözcü Adraee x hesabından paylaşımında, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin Lübnan sınırında yaptığı ziyarete ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Hizbullah'ın ciddi ihlali karşısında aşırı güçle saldıracağız. Bunu yapmaya devam edeceğiz. Her an uygulamaya hazır planlarımız ve hedeflerimiz var. Bugün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Herzi Halevi, Kuzey Komutanlığını gezerek Kuzey Komutanı ve bölgede görev yapan askeri tümen komutanlarıyla birlikte durum değerlendirmesi ve güney Lübnan gezisi gerçekleştirdi."

Sözcü Adraee bu açıklamasından dakikalar sonra yaptığı paylaşımla ile İsrail Savunma Kuvvetleri'nin, Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine saldırılara başladığını açıkladı. Adraee, saldırı detaylarının daha sonra duyurulacağı bilgisini verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Hizbullah'ın İsrail ordusuna ateş açmasının ateşkesin ciddi bir ihlali olduğunu belirterek, “İsrail buna güçlü bir şekilde karşılık verecek. Ateşkesi uygulamaya ve Hizbullah'ın küçük ya da ciddi her türlü ihlaline karşılık vermeye kararlıyız" dedi.

NE OLMUŞTU?

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail, Lübnan topraklarına iki düzineden fazla saldırı gerçekleştirirken, Hizbullah ilk kez ihlallere saldırı ile karşılık verdi.

İsrail ve Hizbullah, 27 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını düzenledikleri saldırılarla karşılıklı olarak ihlal etti.

Hizbullah, Kfarchouba tepelerindeki bir İsrail askeri bölgesine düzenlediği saldırıyı, İsrail'in devam eden ateşkesi "birçok kez ihlal etmesinin" ardından gerçekleştirilen "ilk uyarı” olarak nitelendirdi.

Hizbullah, ayrıca ilgili makamları ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan topraklarına yönelik saldırılarını durduramamakla suçladı.