İsrail, Lübnan'ı vurdu: 31 can kaybı!

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Lübnan'a karşı günler sürecek bir "saldırı harekatı" başlattıklarını açıkladı.

Genelkurmay Başkanı Zamir, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından İsrail'e misilleme saldırısında bulunan Hizbullah hedeflerine saldıracaklarını öne sürdü.

Lübnan'a karşı giriştikleri saldırının muhtemelen birkaç gün süreceğini belirten Zamir, "Hizbullah'a karşı bir saldırı harekatı başlattık. Uzun günler sürecek bir çatışmaya hazırlanmalıyız" ifadesini kullandı.

Zamir, Lübnan'a dalgalar halinde kesintisiz saldırılar gerçekleştireceklerini belirtti.

İSRAİL HAVA SALDIRILARI DÜZENLEDİ

İsrail ordusu, Lübnan'da saldırı tehdidinde bulunduğu beldeleri hedef almaya başladı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Mahrune, Tayr Felsay ve Bazuriyye, Nebatiye vilayetine bağlı Kalviye, Kana, Hasada, Hırayc Tayr Debe beldelerine saldırılar gerçekleştirdi.

LÜBNAN: SALDIRILARDA 31 KİŞİ ÖLDÜ

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun başkent Beyrut ve güney bölgelere düzenlediği hava saldırılarında 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 149 kişinin yaralandığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında Beyrut'taki Dahiye bölgesinde 20, güneyde ise 11 kişinin yaşamanı yitirdiği ifade edildi.

Açıklamada Dahiye'de 91, güneyde ise 58 kişinin yaralandığı belirtildi.

LÜBNAN'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

İsrail'in saldırılar düzenlediği Lübnan'da tüm özel ve devlet okulları ile mesleki ve teknik eğitim kurumlarında güvenlik gerekçesiyle eğitime ara verildi.

Lübnan Eğitim ve Yükseköğretim Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Lübnan'daki tüm seviyelerdeki özel ve devlet okulları ile mesleki ve teknik eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.

Kararın, can güvenliğinden duyulan endişe ve olağanüstü güvenlik durumu göz önünde bulundurularak alındığı belirtildi.

LÜBNAN CUMHURBAŞKANI SALDIRILARI KINADI

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını kınayarak, ülkenin yeniden "kendisiyle ilgisi olmayan destek savaşlarının platformu" haline getirilmesine devletin izin vermeyeceğini belirtti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın haberine göre, Avn, yaptığı açıklamada, Lübnan topraklarından roket atılmasının ülkeyi bölgedeki tehlikeli askeri çatışmaların içine çekme riski taşıdığını, bunun devletin Lübnan’ı çatışmalardan uzak tutma çabalarını hedef aldığını söyledi.

İsrail’in Lübnan topraklarına yönelik saldırılarını da kınayan Avn, Lübnan’ın yeniden "kendisiyle ilgisi olmayan destek savaşlarının platformu" haline getirilmesinin ülkeyi yeni risklerle karşı karşıya bırakacağı uyarısında bulundu.

Herhangi bir olumsuz gelişmenin sorumluluğunun, güvenlik ve istikrarın korunmasına yönelik tekrarlanan çağrıları dikkate almayan taraflara ait olacağını vurgulayan Avn, Lübnan devletinin böyle bir durumun tekrarlanmasına izin vermeyeceğini ve Lübnan halkının da bunu kabul etmeyeceğini kaydetti.

BAŞBAKAN SELAM KABİNEYİ ACİL TOPLANTIYA ÇAĞIRDI

İsrail'in başta Beyrut olmak üzere çok sayıda bölgeye saldırı düzenlemesinin ardından, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam kabineyi acil toplantıya çağırdı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın haberine göre Başbakan Selam, kabinesini sabah 8'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda acil toplantıya çağırdı.

Toplantıda gece saatlerinden bu yana yaşanan gelişmelerin ve alınacak önlemlerin görüşüleceği kaydedildi.