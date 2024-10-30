İsrail, Lübnan'ın Baalbek kentindeki halktan evlerini terk etmelerini istedi

İsrail ordusu, Lübnan'ın kuzey doğusunda yer alan Baalbek kenti ve çevresindeki bazı köylere yeni bir saldırı tehdidinde bulunarak bölge halkından evlerini terk etmelerini istedi.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından Baalbek kentine ve çevresindeki bazı köylere yeni bir saldırı tehdidinde bulundu.

Baalbek kentin ve çevresindeki bazı köylerin yer aldığı bir harita paylaşan Adraee, burada bulunduğunu ileri sürdüğü "Hizbullah'a ait hedeflere" saldırı düzenleneceğini belirtti.

Adraee, haritada yer alan Baalbek ve çevresindeki köylerdeki halktan evlerini terk ederek bölgeden ayrılmalarını istedi.

Boşaltılması istenen yerler arasında Türkmenlerin yaşadığı Duris köyü de yer alıyor.

İsrail ordusunun 28 Ekim'de Bekaa Vadisi ve Baalbek'e düzenlediği hava saldırılarında en az 60 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail’in önce hava, 30 Eylül’de de başlattığı kara saldırıları nedeniyle Lübnan’da 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu.