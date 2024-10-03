İsrail, Lübnan'ın güneyinde 25 köyün boşaltılmasını istedi: Saldırı ve acil tahliye uyarısı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki çok sayıda köyün boşaltılmasını istedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Hizbullah'a karşı saldırı düzenleyeceğini belirtti ve acil tahliye uyarısının yapıldığı köylerin listesini paylaştı.

Adraee'nin tahliye çağrısı yaptığı köy ve beldeler arasında "el-Harayib, Erezi, Zerariye, Adlun, Ensariyye, Deyr Tekla Çiftliği, el-Vasita Çiftliği, Cemceme Çiftliği, Kusaybe, Cebşit, Nebatiye, Sinay Çiftliği ve Duveyr'in doğusu, Kefr Rumman, el-Fuka, Menzile, Habbuş, el-Humsiyye, Beysariyye, es-Seksekiyye, Lubiyye, Kefr Tibnit, Ernun, Zevtar'ın doğusu ve batısı" yer alıyor.

"EVLERİ BOŞALTIN"

Adraee, ismi geçen yerlerde yaşayanlara "evlerini boşaltıp Evveli Nehri'nin kuzeyine gitmeleri" çağrısında bulundu.

Bölge halkını "güneye gitmemeleri" konusunda uyaran Adraee, İsrail ordusunun bölgeye saldırı düzenleyeceğine işaret etti.