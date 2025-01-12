İsrail, Lübnan'ın güneyinde çekildiği beldeler de dahil 62 beldeye yaklaşmama uyarısını yineledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde yer alan, aralarında çekildiği beldelerin de bulunduğu 62 belde için Lübnan halkına geri dönmeme uyarısını tekrarladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından Lübnan'ın güneyinde yerinden edilenlere yaşadıkları bölgelere dönmeme uyarısı yaptı.

Adraee, bölge sakinlerine seslenerek, bir sonraki duyuruya kadar Lübnan'ın güneyinde sınır hattındaki köylere yaklaşılmaması gerektiğini belirtti.

Paylaştığı haritanın güneyine doğru hareket edilmemesini isteyen Adraee, söz konusu bölgelere gidenlerin İsrail ordusu tarafından hedef alınabileceğini ifade etti.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girdi. İsrail, Lübnan ile yapılan ateşkes anlaşmasını sık sık ihlal ediyor.

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde çekildiği beldeler, El-Hıyam, Şema, Beyt Lif, Ras Nakura, Nakura, Alma eş-Şaab, Ed-Dıhayra, Ayterun, Bint Cibeyl, Tayr Harfa, Mecdel Zun, Es-Salehani ve El-Kavzah.