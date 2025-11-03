İsrail, Lübnan'ın güneyinde İHA saldırısı düzenledi: 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenledi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Nebatiye'ye bağlı Duveyr beldesinde bir araç, İsrail'e ait İHA tarafından hedef alındı.

Sağlık Bakanlığı, saldırıda 1 kişinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını açıkladı.

Saldırı bölgenin en işlek noktalarından birine yapılırken, olayda 3 araç yandı, 17 iş yerinin yer aldığı çarşıda da büyük hasar oluştu. Olay yerine intikal eden ekipler, yangına müdahale etti.

MOTOSİKLETE İHA SALDIRISI: 1 KİŞİ ÖLDÜ

Nebatiye'ye bağlı Ayta eş-Şaab beldesinde de bir motosiklet İsrail İHA'sı tarafından vuruldu.

Sağlık Bakanlığı, saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İSRAİL ORDUSU SALDIRILARI ÜSTLENDİ

İsrail ordusu, yayımladığı açıklama ile Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine düzenlenen saldırıları üstlendiğini duyurdu.

Ordu açıklamasında Nebatiye kentinde Hizbullah'a bağlı "Rıdvan Gücü" komutanlarından Muhammed Ali Hadid’in hedef alındığı ileri sürüldü.

Ayta eş-Şaab beldesine düzenlenen saldırıda ise İsrail askerleri hakkında istihbarat toplamaya çalışan Hizbullah mensubu bir kişinin öldürüldüğü savunuldu.

İsrail ordusu önceki gece Nebatiye'ye bağlı Kefrman beldesinde bir araca saldırı düzenlemiş, olayda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

ATEŞKES ANLAŞMASI VE İSRAİL'İN İHLALLERİ

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlallerde yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hâlâ işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.