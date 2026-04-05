İsrail, Lübnan'ın güneyinde sınır hattındaki beldelerde birçok evi yıktı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde sınır hattındaki beldelerde çok sayıda evi patlayıcılarla yıktı.

İsrail ordusunun 2 Mart'ta Lübnan'a başlattığı saldırılar sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu, sınır hattındaki Nakura, Dibil, İlma Şaab, Kavzah, Bayyada ve Şemaa beldelerinde birçok evi patlayıcılarla havaya uçurdu.

İsrail askerleri, bölgedeki çok sayıda iş yerini de ateşe verdi.

İsrail dün de Nakura'da birçok evi patlayıcılarla yıkmıştı.