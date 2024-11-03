İsrail, Lübnan'ın güneyindeki bazı beldelere saldırılarını sürdürdü

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki bazı beldelere gece yarısından, sabah saatlerine kadar saldırılar düzenledi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusuna ait uçaklar Nebatiye kasabasının doğusunda kalan Zevtar beldesini vurdu.

Tuffah bölgesindeki Keferkila beldesi, Nebatiye ilçesine bağlı Ensar beldesi çevresi, Bint Cubeyl ilçesine bağlı Hanin ve Şakra beldeleri de İsrail uçakları tarafından hedef alındı.

İsrail geceden sabah saatlerine kadar Sur ve Bint Cubeyl ilçelerinin Marun, Yarun, Humeyri, Marub, Şebriha, Şakra Harıs Halusiyye köylerine de saldırılar düzenledi.

İsrail ordusu ayrıca sabah saatlerinde Ayta Şaab, Ramiye, Tayr Harfa ve Kuzi beldelerine ağır makineli tüfeklerle ateş açtı; Nakura beldesi eteklerinde yer alan Cebel Lebuna'yı topçu atışlarıyla hedef aldı.