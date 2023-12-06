İsrail, Lübnan'ın güneyindeki bölgelere saldırılar düzenledi

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgelerini ağır topçu atışlarıyla vurdu.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri Lübnan'ın güneyindeki bazı beldelere ve sivillere ait evlere yönelik topçu atışlarıyla saldırılar düzenledi.

İsrail tarafından fırlatılan top mermilerinin bazılarının Ayta eş-Şaab beldesindeki bazı evlere isabet ettiği kaydedildi.

İsrail'in Biranit askeri noktasında konuşlu "Merkava" tipi tank ile Lübnan topraklarında yer alan evlere yönelik 3 top atışı gerçekleştirdiği aktarıldı.