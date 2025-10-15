İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Kefra beldesini hedef aldı

İsrail’in, Lübnan’ın güneyindeki Bint Cubeyl ilçesindeki Kefra beldesinde silahlı insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda bazı kişilerin yaralandığı bildirildi.

Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail’e ait bir İHA, Sıddıkin ile Kefra kasabaları arasındaki yoldaki bir aracı iki füze ile hedef aldı; saldırıda yaralananlar oldu.

Olay yerinde ambulansların geldiğini gösteren videolar dolaşıma girdi.

NE OLMUŞTU?

İsrail, Ekim 2023’te Lübnan’a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024’te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Söz konusu savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmış ve 19 kişi tutuklanmıştı.

Kasım 2024’te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail’in anlaşmayı 4 bin 500’den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlaller sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

İsrail, ayrıca son savaşta ele geçirdiği beş Lübnan tepesini hâlen işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.