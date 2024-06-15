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İsrail Lübnan'ın güneyine saldırdı: 1 ölü

İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıları sürüyor. İHA ile Bint Cubeyl kasabasında bir motosikletin hedef alındığı saldırıda 1 kişi öldü.

Dünya
  • 15.06.2024 12:13
  • Giriş: 15.06.2024 12:13
  • Güncelleme: 15.06.2024 12:13
Kaynak: AA
İsrail Lübnan'ın güneyine saldırdı: 1 ölü
Fotoğraf: AA / Arşiv

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusuna ait insansız hava aracı, Lübnan'ın güneyinde Bint Cubeyl kasabasında bir motosikleti hedef aldı.

Tanıklar, saldırıda bir kişinin öldüğünü, bir kişinin yaralandığını aktardı.

Saldırıya ilişkin İsrail ordusundan henüz açıklama yapılmadı.

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