İsrail, Lübnan'ın güneyine saldırdı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde bir aracı hedef aldığı saldırıda 1 kişi öldü.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusuna ait insansız hava aracı, Nebatiye ve Mercayun'u bağlayan el-Hardali yolu üzerinde bir aracı bombaladı.

İsrail saldırısında bir kişi hayatını kaybetti.

İSRAİL ATEŞKESİ İHLAL ETMEYE DEVAM EDİYOR

İsrail, Lübnan ile 27 Kasım'da yapılan ateşkes anlaşmasını 18 günde en az 220 kez ihlal etti.

Lübnan tarafı, ateşkes anlaşması uyarınca İsrail'in ihlallerini durdurmasını ve birliklerini topraklarından çekmesini talep ederken, İsrail ise "kendisine yönelik tehditleri" hedef aldığını öne sürüyor.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Anlaşmanın ikinci maddesinde "Lübnan hükümeti, Hizbullah veya Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı grupların, İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleyecek ve İsrail de Lübnan'da sivil askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırı bulunmayacak" ifadesi yer almıştı.