İsrail, Lübnan'ın güneyine saldırdı: 6'sı sağlık çalışanı 15 kişi öldü
İsrail savaş uçakları, Nebatiye'nin Arabsalim bölgesinde Hizbullah'a bağlı İslam Sağlık Kurumuna ait bir merkezi vurdu. Saldırıda, 6'sı sağlık çalışanı 15 kişi öldü.
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur ve Nebatiye kentlerine düzenlediği saldırılarda 15 kişi hayatını kaybetti.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Nebatiye'nin Arabsalim bölgesinde Hizbullah'a bağlı İslam Sağlık Kurumuna ait bir merkezi vurdu.
Saldırıda 6 sağlık çalışanı yaşamını yitirdi.
İsrail ordusunun Nebatiye kent merkezi ve çevresindeki mahallelere düzenlediği saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Ülkenin güneyindeki Bint Cubeyl bölgesine düzenlenen İsrail saldırısında da zeytin toplayan bir Lübnanlı öldü.
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Lübnan Sağlık Bakanlığından dün akşam yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Sur'un çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 11 kişinin hayatını kaybettiği, 48 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.