Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İsrail, Lübnan'ın güneyine saldırdı

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyinde çok sayıda bölgeye bombardıman gerçekleştirdi.

Dünya
  • 08.03.2025 08:57
  • Giriş: 08.03.2025 08:57
  • Güncelleme: 08.03.2025 08:59
Kaynak: AA
İsrail, Lübnan'ın güneyine saldırdı

İsrail savaş uçakları, Lübnan’ın güneyindeki birçok köye art arda hava saldırıları düzenledi.

AA muhabirinin aktardığına göre, İsrail hava saldırıları Cebel er-Reyhan, Zebkin ve Yatır bölgelerini hedef aldı.

Lübnan resmi haber ajansı ise İsrail savaş uçaklarının Babiliye kasabasındaki bazı noktaları bombaladığını bildirdi.

Ayrıca, Ensar ve Zerrarîye kasabaları arasında yer alan Mureysa bölgesinin de hedef alındığı, Zahrani bölgesi üzerinde yoğun ve alçak irtifada uçuş yapıldığı kaydedildi.

BirGün'e Abone Ol