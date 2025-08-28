İsrail, Lübnan'ın güneyini vurdu

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelere hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

Lübnan basınında yer alan haberlere göre, İsrail ordusu saldırıları savaş uçaklarıyla gerçekleştirdi.

İsrail ordusu saldırıda Lübnan'ın güneyindeki El-Mahmudiyye, El-Cermak, El-Reyhan ve El-Hardeli beldelerinin çevresini hedef aldı.

Saldırıların birinin Lübnan ordusunun, güvenlik noktası yakınına olduğu kaydedildi.

Saldırıların yapıldığı noktalarda yoğun duman yükseldiği görüldü.

HİZBULLAH HEDEFLERİNİN VURULDUĞU İDDİA EDİLDİ

İsrail ordusuna ait bir İHA da Lübnan'ın güneyindeki Keferkila beldesine düzenlediği ses bombası saldırısında da 1 kişi yaralandı, bir araç da ciddi hasar aldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklama, ordunun Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerini vurduğu iddia edildi.

İsrail ordusunun kısa süre önce hava kuvvetlerine ait uçaklarla Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelerde Hizbullah’a ait altyapıları ve bir füze rampasını hedef aldığı öne sürüldü.

Söz konusu bölgelerdeki Hizbullah'ı ait olduğu savunulan altyapı ve füze rampasının, İsrail ile Lübnan arasındaki anlaşmaların ihlali olarak değerlendirildiği kaydedildi.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusu Lübnan'da 4 bin 300'den fazla ihlalde bulundu, bu süreçte en az 245 kişi hayatını kaybetti, 513 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.