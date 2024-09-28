İsrail, Lübnan'ın Nebatiye bölgesine saldırdı: 12 kişi öldü, sağlık çalışanları yaralandı

İsrail'in Lübnan'ın Nebatiye ili ile Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği saldırılarda 12 kişinin yaşamını yitirdiği, doktor, hemşire ve ilk yardım çalışanlarından oluşan 11 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail saldırılarında sivil savunma ve sağlık merkezleri hedef alındı.

Ülkenin güneyindeki Nebatiye iline bağlı Tayba ve Deyr Suryan beldelerindeki İslam Sağlık Kurumu'na bağlı sivil savunma ve sağlık merkezlerine düzenlenen İsrail saldırılarında 11 kişi, Dahiye bölgesindeki saldırıda 1 sivil savunma mensubu olmak üzere toplam 12 kişi öldü, ayrıca doktor, hemşire, ilk yardım ve sivil savunma çalışanlarından 11 kişi de yaralandı.

Ülkenin güneyine saldırılar sürerken, İsrail savaş uçakları Lübnan’ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Hizbullah Hareketi'nin kalesi niteliğindeki Dahiye bölgesinde bulunan Burj el-Beracine, Kifaat, Şuveyfat, Hades ve Leylaki semtlerindeki binalara 40’tan fazla saldırı düzenledi.

Hava saldırıları sonucu başkentin güneyinde birçok yer ve binada yangınlar çıktı, büyük yıkımlar meydana geldi.