İsrail-Lübnan sınırında gerginlik: Ateş açıldı

İsrail askerlerinin, kuzey sınırındaki Lübnan tarafında Hizbullah bayrağı taşıyan bazı kişilere doğru ateş açtığı belirtildi.

Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu sonrası gözler Hizbullah'a çevrildi. Operasyonun ardından İsrail ordusu da karşı saldırıya geçerken ülkenin kuzey sınırında da hareketlilik yaşanmaya başladı. Lübnan'da Hizbullah bayrağı taşıyan çok sayıda motosikletli, İsrail sınırına doğru harekete geçti. İsrail askerleri ise Hizbullah bayrağı taşıyanlara ateş açtı.

Lübnan medyasında yer alan haberlere göre, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kutlamak için sınır bölgesine gelen bir grup motosikletli, Hizbullah bayrakları açarak tur atmaya başladı.

Bunun üzerine İsrail askerlerinin gruba doğru ateş açtığı, saldırıda yaralanan olmadığı kaydedildi.