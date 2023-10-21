İsrail-Lübnan sınırında karşılıklı saldırılar: 1 İsrail askeri öldü

Lübnan Hizbullahı İsrail'in kuzeyindeki Margaliot bölgesi yakınındaki Hunin yerleşim yerini vurduklarını açıkladı. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait hedefleri vurduklarını bildirirken, Lübnan'dan yapılan saldırılarda 1 İsrail askerinin de öldüğü kaydedildi.

İsrail-Filistin hattında 7 Ekim'de başlayan çatışmalar devam ederken İsrail-Lübnan sınırında da gerginlik her geçen gün tırmanmaya devam ediyor.

Son olarak İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait hedefleri vurduğu belirtildi.

İsrail uçakları, Hizbullah'ın dün güdümlü antitank füzesiyle düzenlediği saldırılara karşılık örgüte ait askeri hedeflere saldırdı.

Hedefler arasında, Hizbullah'ın operasyonel ve altyapı ihtiyaçlarını karşılamak için kullandığı bir dizi askeri kompleks ile sınır bölgesindeki bir tanksavar füze fırlatma sistemi yer aldı.

Hizbullah'a bağlı El-Menar Televizyonu, İsrail ordusunun, güney Lübnan'da Ayta eş-Şab, Rab et-Tıleytan ve diğer yerlerdeki hedefleri bombaladığını duyurdu.

Lübnan Hizbullahı, dün, İsrail’e ait Branit Askeri Üssü'nün güdümlü antitank füzesiyle direkt hedef alındığını ve İsrail askerleri arasında ölü ve yaralılar olduğunu belirtmişti.

İsrail ordusunun saldırısının ardından Lübnan'ın güneyinden düzenlenen tanksavar füzesi saldırısında ise 1 İsrail askerinin öldü, 3'ü yaralandı.

Böylelikle, Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda ölen İsrail askerlerinin sayısı 3'e yükseldi. Saldırılarda aynı zamanda şu ana dek 12 Hizbullah mensubu öldü.

Öte yandan Lübnan Hizbullahı'nın İsrail'in kuzeyindeki Margaliot bölgesi yakınındaki Hunin yerleşim yerini vurduğu, hedeflerinde bir dizi askeri kompleks ile sınır bölgesindeki bir tanksavar füze fırlatma sistemi olduğu belirtilmişti.