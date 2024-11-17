İsrail, Lübnan sınırındaki 2 beldeyi geçici olarak 'askeri bölge' ilan etti

İsrail ordusu, karadan ve havadan saldırılar düzenlediği Lübnan sınırındaki 2 beldeyi geçici olarak "kapalı askeri bölge" ilan etti.

İsrail ordusunun açıklamasında, söz konusu kararın Lübnan’ın güneyine düzenlenen saldırılar kapsamında yapılan değerlendirmeler neticesinde alındığı belirtildi.

İsrail'in kuzeyinde, Lübnan sınırında yer alan Metula ve Kfar Yuval yerleşim bölgelerinin "kapalı askeri bölge" ilan edildiği aktarılan açıklamada, İsrail ordusunun çatışmaların yaşanabileceği bölgelere sivillerin girişini yasakladığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu askeri bölge ilan kararının yarın geceye kadar geçerli olduğu ifade edildi.

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.