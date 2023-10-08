İsrail, Lübnan sınırındaki Hava Savunma Sistemi'ni aktif hale getirdi

İsrail, Lübnan'ın güneyinde bulunan Kefr Şuba Çiftlikleri ve Kefr Şuba Tepeleri'ne yönelik topçu atışlarının yeniden başlattı. İsrail basını da Lübnan sınırındaki Patriot Hava Savunma Sistemi'nin aktif hale getirilerek ateşlendiğini yazdı. Bugün (8 Ekim Pazar) sabah saatlerinde Lübnan ile İsrail arasında karşılıklı roket saldırıları gerçekleştirilmişti.

Dünya 08.10.2023 16:34 Giriş: 08.10.2023 16:34

Güncelleme: 08.10.2023 16:48 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA (Arşiv)