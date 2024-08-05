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İsrail Lübnan’a havadan saldırdı: 2 kişi öldü

İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırısında “İslami Sağlık Heyeti” üyesi 2 kişi öldü.

Dünya
  • 05.08.2024 09:28
  • Giriş: 05.08.2024 09:28
  • Güncelleme: 05.08.2024 09:32
Kaynak: AA
İsrail Lübnan’a havadan saldırdı: 2 kişi öldü
Fotoğraf: AA

İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA’da yayımlanan habere göre İsrail ordusu, Lübnan’ın Meysel Cebel beldesine hava saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırı sonucu biri Hizbullah bünyesindeki “İslami Sağlık Heyeti” mensubu 2 kişinin öldüğü kaydedildi.

NNA'nın geçtiği başka bir haberde de İsrail savaş uçaklarının Kefr Killa beldesini bombaladığı aktarıldı.

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