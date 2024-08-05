İsrail Lübnan’a havadan saldırdı: 2 kişi öldü
İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırısında “İslami Sağlık Heyeti” üyesi 2 kişi öldü.
Kaynak: AA
İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Lübnan resmi ajansı NNA’da yayımlanan habere göre İsrail ordusu, Lübnan’ın Meysel Cebel beldesine hava saldırısı gerçekleştirdi.
Saldırı sonucu biri Hizbullah bünyesindeki “İslami Sağlık Heyeti” mensubu 2 kişinin öldüğü kaydedildi.
NNA'nın geçtiği başka bir haberde de İsrail savaş uçaklarının Kefr Killa beldesini bombaladığı aktarıldı.