İsrail Lübnan’da yardım görevlilerini hedef aldı: 5 ölü



İsrail’in yardım görevlilerine yönelik saldırılarına bir yenisi daha eklendi.

Lübnan Sivil Savunma Teşkilatı’ndan yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin ülkenin güneyine düzenlediği bir saldırıda yardım çalışanlarının hedef alındığı belirtilerek, "Derdghaiya köyündeki sivil savunma merkezini hedef alan İsrail saldırısında, acil durum çağrılarını almakla görevli 5 personel hayatını kaybetti" ifadeleri kullanıldı.

Saldırıyı kınayan Lübnan Sağlık Bakanlığı uluslararası topluma İsrail’e karşı tavır alma çağrısında bulunurken, İsrail ordusundan ise saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.



