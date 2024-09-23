İsrail, Lübnan’da yerleşim yerini hedef aldı: 492 ölü, 1645 yaralı

İsrail'in sabahtan bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 45'ü çocuk olmak üzere 492'ya, yaralananların sayısı 1645'e yükseldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail'in sabah saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyine ve doğusundaki kasaba ve köylere benzeri görülmemiş şekilde düzenlediği saldırıların yol açtığı kayıplara ilişkin bilgiye yer verildi.

Açıklamaya göre, İsrail'in Lübnan'ın kasaba ve köyleri hedef alan saldırılarında ölenlerin sayısı 492'ya, yaralananların sayısı ise 1645'e yükseldi.

Yaklaşık 350 hava saldırısının düzenlendiği saldırıda ölen ve yarananlar arasında kadın, çocuk ve sağlık çalışanları bulunduğu kaydedildi.

Gün içerisinde konuya ilişkin yapılan son açıklamada İsrail saldırısında 356 kişinin öldüğü, 1246 kişinin ise yaralandığı belirtilmişti.

300'DEN FAZLA SALDIRI

İsrail, Lübnan'ın güneyi ve doğusunda sabahtan bu yana 300'den fazla "hedefe" hava saldırıları düzenlendiğini duyurmuştu.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve doğusuna düzenlediği hava saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin Lübnan'da "Hizbullah'a ait hedeflere" saldırılar düzenlemesini onayladığı belirtildi.

HALK GÜNEYDEN KAÇIYOR

İsrail ordusunun hava saldırılarını yoğunlaştırması nedeniyle Lübnan'ın güneyinde özellikle sınır bölgelerine yakın yerleşimlerdeki halk ülkenin kuzeyine doğru kaçmak zorunda kaldı.

Sabah saatlerinde başlayan iki ayrı hava saldırıları nedeniyle Lübnan'ın güneyi ve doğusundaki birçok bölgeden dumanlar yükseldi. Saldırılar nedeniyle özellikle Lübnan'ın güneyinde sınıra yakın bölgelerdeki yerleşim yerlerinde ikamet eden siviller, ülkenin kuzeyine doğru kaçmak zorunda kaldı.

İSRAİL, BEKAA VADİSİ'NE SALDIRI DÜZENLEYECEĞİNİ DUYURDU

Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi'ne hava saldırıları düzenleyeceklerini aktaran İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Hizbullah'ın bölgeden İsrail'e saldırı hazırlığında olduğunu iddia etti.

Hagari, Bekaa Vadisi'nde "Hizbullah'ın silah ve roket depoladığını" ileri sürdüğü evlerde veya yakınlarında kalan kişilerin bu bölgelerden "hemen" uzaklaşmasını istedi.

BÖLGE HALKINA 2 SAAT SÜRE VERİLDİ

Öte yandan İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee de sosyal medya hesabından bir harita yayımlayarak Bekaa Vadisi'ne saldıracakları mesajını tekrar etti.

Adraee, bölge halkından Hizbullah'ın "silah ve roketlerinin" olduğu evlerden ve çevresinden uzaklaşmaları için 2 saat sürelerinin olduğunu kaydetti.

EĞİTİME İKİ GÜN ARA VERİLDİ

Lübnan Eğitim Bakanı Abbas el-Halebi, İsrail'in yüzlerce kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açan saldırıları nedeniyle binlerce kişinin ülkenin kuzeyine doğru kaçmaya başlamasının ardından eğitim durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Halebi, güvenlik ve askeri durumun öğrenciler için tehlike oluşturduğunu, ülkenin güneyindeki tüm illerde, güneydoğudaki Bekaa, doğudaki Baalbek el-Hermel ve Beyrut'un güney banliyölerindeki okul, lise ve enstitülerde 23-24 Eylül'de eğitim yapılmayacağını belirtti.

EVLERE VE BENZİN İSTASYONLARINA SALDIRILDI

Öte yandan İsrail ordusu, Bekaa'da evlere ve benzin istasyonuna hava saldırısı düzenledi.

İsrail'in Bekaa'da evlere ve benzin istasyonuna düzenlediği saldırıda çok sayıda kişinin öldüğü veya yaralandığı kaydedildi.